Casa della Comunità di Palmi, consegnate agli operatori del 118 le chiavi della nuova Pet

PALMI Questa mattina, presso la Casa della Comunità di Palmi, sono state consegnate agli operatori del 118 le chiavi della nuova Postazione di Emergenza Territoriale (Pet). Nello specifico, si tratta di nuovi locali funzionali alle esigenze del servizio 118 e di nuovi spazi riservati ai mezzi di soccorso. Nell’occasione presente il consigliere regionale Giuseppe Mattiani ha voluto ricordare il grande impegno della Regione Calabria diretto ad incrementare sempre di più i livelli di assistenza territoriale oltre che di quella ospedaliera: “La consegna di una nuova Postazione di Emergenza Territoriale (Pet), presso la Casa della Comunità di Palmi, dimostra ancora una volta, semmai ce ne fosse ancora bisogno, il nostro grande impegno diretto a garantire sempre maggiori e più efficienti livelli di assistenza e di cura, adeguati alle esigenze dei calabresi. Stiamo continuando nella nostra azione di presidio e di rafforzamento delle postazioni sanitarie territoriali ed ospedaliere. La settimana scorsa sono stato in Ospedale a Polistena dove siamo intervenuti e stiamo ancora intervenendo in maniera drastica. Ricordo la realizzazione dei nuovi locali del pronto soccorso, le nuove sale operatorie i cui lavori sono ancora in corso, l’apertura dell’ambulatorio di oncologia, il rifacimento di interi reparti, nuove dotazioni tecnologiche. Dopo pochi giorni, sono qui a Palmi per questo nuovo importante risultato. Ed è sempre qui a Palmi presso la Casa della Comunità che siamo già intervenuti recentemente, mentre altri investimenti sono già programmati per il breve periodo. Se pochi mesi addietro abbiamo qui costituito l’Aggregazione Funzionale Territoriale in sede unica che sta contribuendo a dare importanti risposte alle richieste di assistenza dei cittadini, prossimamente partiranno i lavori per la Casa della Comunità per un investimento pari a circa 2,5 milioni di euro. Nelle prossime settimane continuerò personalmente a visitare altre strutture per verificare direttamente quanto è stato fatto, ma soprattutto quanto dovrà ancora essere realizzato. Penso, ad esempio, alle altre Case della Comunità e agli Ospedali di Comunità. Questo è quello che ho fatto sin dall’inizio del mio mandato. Continuerò in questa direzione.”. Mattiani continua a volgere lo sguardo al futuro: “Lo ripeterò sempre e non mi stancherò mai di ricordarlo. Riuscire a garantire ai Calabresi una sanità adeguata è la nostra più grande sfida. Una battaglia tutt’altro che semplice, lo sappiamo. Veniamo da uno scempio, non dobbiamo nasconderlo, ma è una sfida che dobbiamo necessariamente vincere nel nome della Calabria e dei Calabresi. Molte cose sono già cambiate, altre ancora stanno cambiando rispetto al disastroso passato che ci portiamo sulle spalle. Ed altre ancora continuano a costituire delle gravi criticità. Noi, però, vogliamo cambiare questo stato di cose e mi piace ricordare quello che spesso ci ripetiamo con il Presidente Roberto Occhiuto, che non smetterò di ringraziare per lo straordinario lavoro che sta portando avanti: “Dobbiamo fare, fare e ancora fare e fare anche bene!”. Ed io sono convinto che stiamo facendo tanto, tanto altro faremo e faremo bene!”.

Intanto si è tenuto questa mattina a Palmi, il sopralluogo della nuova Postazione di Emergenza Territoriale (Pet), del Direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, accompagnata dal consigliere regionale Domenico Giannetta (Fi). “Sarà dunque attivo da domani in via Bruno Buozzi il nuovo presidio territoriale – dichiara Giannetta – avrà un ingresso funzionale alle esigenze del servizio 118. I locali della Casa di Comunità di Palmi – continua il consigliere – ci consentono di riservare spazi adeguati all’accesso e alla sosta dei mezzi di soccorso. Grazie anche all’assegnazione da parte della Regione Calabria di un’ambulanza, gli abitanti di questa importante area della Città Metropolitana di Reggio Calabria, potranno dunque avvalersi di questi servizi sanitari, che rappresentano un presidio necessario per fronteggiare le frequenti richieste di intervento territoriale. Si intensifica dunque – continua ancora Giannetta – il processo di capilarrizzazione delle postazioni sanitarie territoriali che la Direzione generale dell’Asp di Reggio Calabria sta perseguendo con grande impegno e determinazione per dare concreta attuazione alle linee di indirizzo impresse dal Presidente Occhiuto, in questa nuova, delicata, fase di gestione della sanità regionale. Si tratta, evidentemente, di un processo un itinere – conclude Giannetta – che ci impegna nella direzione di una maggiore prossimità sanitaria territoriale”.

