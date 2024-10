Inaugurato a Reggio Calabria il cineforum di ateneo. Calopresti: «Invece di chiuderla, si apre una sala»

settima arte

REGGIO CALABRIA Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’Università Mediterranea, ha inaugurato a Reggio Calabria il cineforum di ateneo, presenza del regista Mimmo Calopresti. «Uno spazio importantissimo per la nostra comunità, studenti in primis – ha commentato Zimbalatti dopo il taglio del nastro – un momento che conferma l’attenzione per la nostra università alla cultura».

Il regista di Polistena si è detto felice «perché finalmente invece di chiudere una sala si apre: è un posto – ha aggiunto – dove semplicemente vedere dei film dall’inizio alla fine, nei tempi delle serie e dei film visti a pezzi…».

L’ultimo lavoro di Calopresti, “Cutro Calabria Italia” – disponibile per due settimane su RaiPlay – è un racconto duro, vero, graffiante che parte dalla testimonianza dei pescatori, dei giornalisti e dei cittadini che erano in spiaggia la mattina dopo il drammatico naufragio sulle coste calabresi nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023. Le vittime furono 94, tra di loro 34 minori. E poi i racconti dei migranti, di chi ha vissuto la tragedia.