Influencer di OnlyFans denunciata per evasione da 1,5 milioni di euro

il caso

VARESE La residenza era in Svizzera, ma il domicilio fiscale era a Cassano Magnago (Varese). Per questo una professionista del sesso online da svariate centinaia di estimatori che seguivano (pagando) i suoi contenuti per adulti pubblicati su OnlyFans è finita nel mirino della Guardia di Finanza del comando provinciale di Varese. La donna, di origini romene, è stata denunciata per un’evasione da un milione e mezzo di euro derivanti dagli abbonamenti pagati dai followers. L’attività svolta dalla Compagnia di Gallarate (Varese) ha avuto inizio con il censimento di influencer e soggetti che operano sul web il cui tenore di vita risultava non coerente rispetto alle dichiarazioni fiscali presentate. Proprio da tale analisi, è emersa la presenza di una professionista del sesso online che, comparsa in diversi programmi televisivi e radiofonici, nonostante la grande disponibilità economica dimostrata e le interviste circa i propri compensi milionari, dichiarava al fisco poche decine di migliaia di euro. Pertanto, è stata effettuata richiesta di dati e informazioni alla piattaforma digitale seguita da numerosi fans, che comunicava compensi elargiti per circa 1 milione e mezzo negli anni 2021 e 2022. Inoltre, nei primi mesi del 2022 la content creator ha deciso di spostare la propria residenza anagrafica in Svizzera al fine di poter godere di un arbitraggio fiscale più favorevole. Secondo l’attività di verifica fiscale, sono risultati mancanti gli elementi fondanti di un’effettiva residenza fiscale oltre confine. La donna è stata così denunciata alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio (Varese), per il reato di dichiarazione infedele in relazione all’annualità 2022 e sono stati contestati oltre 1 milione e mezzo di euro di ricavi e 360mila euro di tassa etica.

