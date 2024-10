Ponte sullo Stretto, Salvini: «Con la Via cantieri aperti entro il 2024»

l’intervento

«Nell’arco di massimo un mese avremo la risposta, che mi auguro positiva, per la Valutazione di impatto ambientale (Via) che permetterà, ripeto in caso di responso positivo come penso e come mi auguro, l’approvazione in via definitiva al Cipe del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto con la conseguente apertura e l’avvio dei lavori di cantierizzazione entro la fine di quest’anno». Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, intervenuto in videoconferenza all’European maritime day che si tiene a Palazzo delle Scienze a Catania. «Si tratta di un’infrastruttura necessaria e fondamentale – ha aggiunto Salvini – che porta sviluppo, sicurezza, velocità e commercio alla Sicilia e alla Calabria innanzitutto, ma a tutto il sistema Italia perché si stimano due miliardi e 400 milioni di Pil in più all’anno grazie alla modernizzazione alla velocizzazione soprattutto nel campo del trasporto della logistica che il ponte porterà oltre ai 120.000 posti di lavoro stimati durante e dopo la costruzione dell’infrastruttura».

