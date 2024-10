Blitz nel porto di Gioia Tauro: sequestrati 280 chili di cocaina – VIDEO

L’OPERAZIONE

REGGIO CALABRIA Un nuovo ed ingente carico di cocaina è stato intercettato e sequestrato nel Porto di Gioia Tauro. Il Comando Provinciale di Reggio Calabria, in stretta sinergia e proficua collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ha scoperto, infatti, 280 chilogrammi di cocaina purissima.

Si tratta, in particolare, di un’attività di analisi operativa e di costante monitoraggio delle spedizioni commerciali in transito nella locale area portuale, condotta dai militari del Gruppo di Gioia Tauro e i funzionari dell’Ufficio delle dogane di Gioia Tauro. Così sono riusciti ad individuare alcuni container sospetti, all’interno dei quali è stato scoperto il notevole quantitativo di cocaina sottoposto a sequestro.

L’attività ha inferto un forte colpo ai sodalizi criminali che avrebbero beneficiato dalla fornitura di stupefacente. La partita di droga sequestrata, una volta immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali destinatarie l’enorme introito di oltre 40 milioni di euro.

Il risultato conseguito, espressione della costante ed efficace azione operativa congiunta realizzata dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia Dogane e dei Monopoli, è stato ottenuto avvalendosi delle apparecchiature scanner in dotazione ad ADM, nonché ricorrendo all’infallibile ausilio delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Gioia Tauro.

