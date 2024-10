Furto aggravato, arrestate tre persone a Reggio Calabria

IL FATTO

REGGIO CALABRIA I poliziotti dell’UPGSP, nel corso dello svolgimento di mirati servizi di controllo del territorio espletati nell’area della via Marina e del Waterfront, hanno arrestato una donna e due uomini ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso. La vittima del furto, dopo essere stata derubata della borsa che era riposta sul manubrio della propria moto, parcheggiata nella zona del “Tempietto”, ha immediatamente contattato la Centrale Unica di Risposta che ha inoltrato la nota alle Volanti della Questura reggina.

Il tempestivo intervento degli Agenti della Polizia di Stato e l’accurata descrizione degli autori del furto, fornita dalla vittima, hanno consentito di intercettare, nella zona nord della città, l’autovettura a bordo del quale i malviventi si erano dati alla fuga.

Accortosi della presenza della Volante, il conducente dell’autovettura ha tentato di effettuare manovre evasive a velocità sostenuta fin quando, dopo essersi avvicinato ad un’altra autovettura che si dileguava rapidamente, è stato fermato dai poliziotti.

Gli operatori hanno così identificato i tre soggetti, un 54 enne pluripregiudicato e sorvegliato speciale, un 37 enne ed una 47 enne, entrambi pluripregiudicati e destinatari di avviso orale. Nel corso delle perquisizioni personali, addosso alla donna sono stati rinvenuti 210 euro, bene occultati nell’abbigliamento intimo, corrispondenti alla metà del denaro presente all’interno della borsa della vittima. L’autorità Giudiziaria, convalidando l’arresto di tutti e tre i soggetti, ha disposto per loro l’obbligo di presentazione alla P.G. tre volte a settimana.

