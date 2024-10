Omicidio di Rozzano, fermato il presunto autore

le indagini

ROZZANO Sarebbe la rapina di un paio di cuffie wireless il motivo per cui Manuel Mastrapasqua è stato aggredito e ucciso intorno alle 3 di venerdì 11 ottobre in viale Romagna a Rozzano. L’autore sarebbe il ragazzo di 19 anni, bloccato nel pomeriggio alla stazione di Alessandria. Le cuffie che appartenevano alla vittima sono state ritrovate in strada a Rozzano dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano. Si pensa che qualcuno vicino al presunto omicida l’abbia aiutato a disfarsene. Dall’analisi delle telecamere di sorveglianza nella zona gli investigatori della squadra Omicidi di via della Moscova, coordinati dalla procuratrice aggiunta Bruna Albertini e dalla pm Letizia Mocciaro, avevano già individuato nel 19enne il possibile autore della rapina degenerata in omicidio. A casa sua durante una perquisizione sono stati sequestrati un paio di pantaloni, corrispondenti a quelli del sospettato, ripreso nei filmati. (Agi)

