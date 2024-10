il fatto

Una domenica particolare a Lamezia Terme, nel centralissimo Corso Numistrano, abitualmente molto frequentato. Qui, infatti, un cittadino di origini marocchine si è accasciato per terra inscenando una protesta. L’uomo, infatti, pare abbia lamentato l’impossibilità di portare in Italia i suoi familiari. Rapido l’intervento della Polizia locale e di un’ambulanza. La protesta comunque pacifica dell’uomo si è conclusa con l’arrivo dei Carabinieri che lo hanno portato via.