Città unica, in arrivo atti di intervento di altri comuni della Provincia di Cosenza

COSENZA Il Comune di Cosenza ha ufficialmente depositato ricorso al Tar Calabria avverso il D.p.g.r. n. 59 del 9/10/2024 di indizione del referendum consultivo obbligatorio “modifica dei confini territoriali dei comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero della provincia di Cosenza”. Il Comune si è rivolto agli organi della Giustizia Amministrativa al fine di censurare l’operato della Regione, ritenendo l’iter attivato dai Consiglieri Regionali di Maggioranza violativo della partecipazione democratica, e dei principi di autonomia locale sanciti nella Corte Costituzionale. Le doglianze sono tese ad ottenere alla prima Camera di Consiglio utile ( probabilmente quella del 6 Novembre 2024) la sospensione dell’iter referendario ed un eventuale rinvio alla Corte Costituzionale al fine di dirimere i profili di conflitto tra gli atti amministrativi afferenti la procedura avviata dalla Regione e norme di carattere primario. Il ricorso sarà discusso insieme a quello già proposto del Comune di Castrolibero e dei “ Comitati Rendesi” per i No alle fusioni. Gli Avvocati Difensori del Comune sono i Professori Universitari Angelo Piazza (Studio Legale Angelo Piazza/Anna Leone) e Renato Rolli (Studio Legale Sammarro&Co. Renato Rolli Consulting). In vista dell’udienza di Novembre molti Comuni stanno decidendo di proporre interventi processuali a sostegno del ricorso proposto dal Comune di Cosenza, tra i quali il Comune di Luzzi, con le difese dell’avvocato Dario Sammarro. (redazione@corrierecal.it)

