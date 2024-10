il caso

FIRENZE Una piscina comunale riservata alle sole donne musulmane per un corso settimanale di nuoto organizzato ad hoc. La scelta del comune di Figline Valdarno ha scatenato la veemente reazione di Lega e Fratelli d’Italia: «È un progetto che istituzionalizza l’apartheid per le musulmane», dicono i partiti che bollano l’iniziativa come razzista. La Uisp ha pensato ad una giornata nella quale le donne musulmane possano praticare nuoto, per un’ora, seguite da istruttrici.