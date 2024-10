Maltempo in Calabria, nelle prossime ore previste piogge consistenti sul versante ionico – GRAFICO

il punto

«Il vortice depressionario posizionato sul Mediterraneo Centrale, che sta interessando la nostra regione con fenomeni di maltempo diffusi, soprattutto sulle aree ioniche e interne della Calabria centro meridionale (figura 1), determinerà nelle prossime ore ancora piogge consistenti sul territorio regionale, specie sul versante ionico». E’ quanto comunica l’Arpacal in cui aggiunge che «nella giornata di domani i fenomeni potrebbero attenuarsi localmente nella prima parte della giornata; tuttavia lo spostamento del centro di bassa pressione posizionato sul Mediterraneo, potrebbe determinare nuove precipitazioni intense prevalentemente sul reggino e lungo la fascia ionica».

«Particolarmente abbondanti sono state le piogge registrate nelle stazioni pluviometriche di Bovalino Marina e Cardeto, ma anche di Petilia Policastro Pagliarelle: le cumulate hanno superato in 17 ore il valore di 100 mm. In figura 1 viene riportato l’andamento della cumulata di precipitazione. Numerosi sono stati i Comuni calabresi allertati nelle ultime 24 ore dal Centro Funzionale Multirischi di Arpacal in concorso con il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Calabria. Nello specifico sono stati posti in stato di Allarme 46 comuni e 68 sono posti in Pre-allarme. Il resto dei Comuni calabresi sono stati tsti tutti in stato di Attenzione. Il Centro Funzionale Multirischi, che opera in regime di H24, continuerà a monitorare la situazione, in continuo contatto con il Dipartimento Nazionale e Regionale della Protezione Civile e con le Prefetture della Calabria».





