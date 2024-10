Regione: ok a provvedimenti in materia di regolarità amministrativa, Tis, mobilità sostenibile e invecchiamento attivo

la seduta

CATANZARO La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta del presidente Roberto Occhiuto, ha approvato il Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva, anno 2025, come previsto dalla legge regionale n. 42/2022. Il Piano sarà vigente con decorrenza 1 gennaio 2025. I provvedimenti dirigenziali che formano oggetto di (potenziale) controllo sono distinti per flussi documentali, a seconda che producano o no effetti contabili; ogni flusso contabile si articola in categorie individuate alla stregua delle aree generali a rischio corruzione. Il nuovo piano approvato, tra i principali controlli, prevede gli incarichi esterni per consulenti e professionisti nei provvedimenti adottati nell’ambito di affidamenti pubblici, del conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione e del reclutamento o messa in quiescenza del personale dipendente regionale.

Su indicazione del vicepresidente, e assessore alla Sicurezza e legalità e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, Filippo Pietropaolo, la Giunta, dopo aver preso atto dell’avvenuta sottoscrizione, nello scorso mese di settembre, del protocollo d’intesa, tra la Regione Calabria, le Prefetture calabresi e l’Ufficio scolastico regionale, per interventi destinati al rafforzamento della legalità, sicurezza, coesione sociale e per il contrasto dell’abbandono scolastico, ha stabilito di dare indirizzo al competente dipartimento Transizione digitale e attività strategiche per l’adozione degli atti necessari e conseguenziali all’attuazione del protocollo.

L’esecutivo ha poi deliberato, su indicazione dell’assessore all’Agricoltura e al Trasporto pubblico locale, Gianluca Gallo, l’atto di programmazione, nell’ambito del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027, finalizzato alla realizzazione di alcuni interventi riguardanti la mobilità sostenibile nei Comuni e nelle aree urbane con popolazione superiore a 25 mila abitanti. Nell’atto, tra gli interventi prioritari si indica l’intervento per la valorizzazione dell’area intermodale per il recupero e la rifunzionalizzazione del percorso pedonale di Catanzaro Sala, funicolare-metropolitana di superfice. Tra gli altri interventi risultano: l’allestimento di percorsi preferenziali tecnologicamente attrezzati per il trasporto pubblico locale urbano; la realizzazione di reti ciclabili, percorsi aree pedonali; la creazione di una rete pubblica di ricarica per veicoli adibiti a tpl in ambito urbano.

Su proposta dell’assessore alle politiche del lavoro, formazione professionale, Its e alta formazione, Giovanni Calabrese, è stato deliberato l’atto d’indirizzo per la proroga tecnica di un ulteriore anno dei Tirocini d’inclusione sociale (Tis) rivolti a disoccupati ex percettori di mobilità in deroga come previsto dall’art. 7 del decreto legge n.113 del 9 agosto 2024 e in deroga all’Accordo del 22 gennaio 2015, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

Di seguito, sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 12 del 16 maggio 2018, che riconosce l’importanza delle politiche volte al sostegno ed allo sviluppo dell’Invecchiamento attivo, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, Caterina Capponi, ha approvato il Programma operativo triennale sull’invecchiamento attivo 2024–2026, il quale integra le diverse politiche e risorse regionali relative agli interventi e ai servizi previsti dalla legge, tenendo conto sia di quelli aventi rilevanza regionale sia di quelli a rilevanza territoriale, al fine di coordinare e armonizzare le diverse azioni. Il Piano triennale, condiviso anche con i componenti della Conferenza e del Tavolo permanente, si configura quale strumento programmatico di individuazione degli obiettivi di politica regionale in ambito di invecchiamento attivo, per la cui attuazione è prevista la predisposizione di programmi attuativi annuali ai sensi dell’all’articolo 10 comma 6 della Legge regionale 12/2018. La sua attuazione è essenziale per perseguire l’importante obiettivo di superare le visioni assistenziali e sanitarie, rafforzando le politiche sul versante del sostegno all’autonomia e all’indipendenza personale tramite forme di istruzione, nuova formazione, ampliamento delle conoscenze e supporti derivanti dalla ricerca e dall’innovazione.

Infine, in tema di bilancio, su indicazione dell’assessore Marcello Minenna, è stato approvato il rendiconto di gestione 2023 del Parco naturale regionale delle Serre.

