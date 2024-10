Maltempo, domani scuole chiuse a Catanzaro

la decisione

CATANZARO Diverse zone della Calabria, in particolare sulla costa ionica, continuano ad essere interessate dall’ondata di maltempo che da ieri sferza la regione. Confermata, per oggi e domani, l’allerta arancione della Protezione civile. Domani scuole chiuse a Catanzaro e in alcuni centri della provincia, in seguito alle ordinanze sindacali emesse venerdì scorso. La situazione generale, comunque, registra segnali di miglioramento, anche se non mancano improvvisi temporali e tempeste d’acqua che mettono a dura prova il territorio, con disagi nel settore della viabilità. (redazione@corrierecal.it)

