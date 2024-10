maltempo

LAMEZIA TERME “Acquedotto Marmoro-Giardinelli per Cortale e Jacurso, interruzione totale condotta adduttrice in quanto trascinata via dalla piena di un torrente”. Lo rende noto la Sorical sui propri canal social specificando che una squadra della società di gestione del servizio idrico è sul posto per tutte le operazioni di ripristino.

