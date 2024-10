Incendio in un’abitazione a Catanzaro, due persone intossicate

il fatto

CATANZARO Due persone sono rimaste intossicate nell’incendio della loro abitazione nel centro storico di Catanzaro, in via degli Agricoltori. Le fiamme hanno interessato l’interno di un fabbricato su tre livelli. L’incendio ha causato danni significativi alla struttura. Completamente distrutto il locale cucina, la scala interna con struttura in legno ed una camera da letto con parquet. Due persone, entrambe intossicate dal fumo, sono state soccorse dal personale dei Vigili del fuoco ed affidate al personale sanitario del 118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, reso difficoltoso dalle vie di accesso non transitabili dai mezzi di soccorso, ha evitato il propagarsi delle fiamme all’intero stabile ed alle abitazioni adiacenti. Salvati durante le operazioni di spegnimento due gattini affidati ad una parente dei proprietari. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso e proseguiranno fino alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.

