l’evento

REGGIO CALABRIA Venerdì 22 novembre alle ore 10:15, presso il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nel corso di un Seminario pubblico verrà presentata l’edizione di FLOS OLEI 2025 guida al mondo dell’extravergine, la prima e unica guida dedicata alle aziende di produzione olearia di tutto il mondo e ai loro oli extravergine di oliva selezionati sulla base di un concorso internazionale coordinato da Marco Oreggia con la partecipazione di un panel di esperti assaggiatori. Il volume, pubblicato in diverse lingue, è un vero e proprio atlante olivicolo mondiale che recensisce 500 aziende d’eccellenza provenienti dai 5 continenti, per oltre 50 paesi. A ogni paese è dedicato, con il contributo di diversi esperti internazionali del settore, un testo introduttivo, corredato da mappe e immagini, con informazioni storiche e culturali, varietà di olive, zone olivetate, dati produttivi. All’incontro parteciperà lo stesso Marco Oreggia, giornalista enogastronomico ed esperto assaggiatore, nonché co-autore della Guida con Laura Marinelli. Oreggia è inoltre consulente di importanti testate del settore agroalimentare e ha maturato la sua esperienza tecnica nel mondo della degustazione sia quale protagonista di iniziative e imprese per la ristorazione di qualità sia con specifiche qualifiche professionali. È stato autore di vari libri e guide nel settore elaiotecnico e ha organizzato convegni, laboratori, banchi di assaggio e manifestazioni anche sul mondo enogastronomico in Italia e all’estero. Il seminario, che si svolgerà presso l’Aula Nesci, sarà introdotto dai saluti istituzionali del Prof. Giuseppe Zimbalatti (Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria), del Prof. Marco Poiana (direttore del Dipartimento di Agraria), dell’avv. Gianluca Gallo (Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari e Forestazione – Regione Calabria) e della dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri (Commissario straordinario ARSAC – Regione Calabria). Seguiranno anche altri interventi da parte della Prof.ssa Amalia Piscopo (Dipartimento di Agraria), del dott. Francesco Chiellino (Regione Calabria) e Domenico Fazari (Presidente Prim’Olio). Farà da moderatore il Prof. Salvatore Di Fazio (Dipartimento di Agraria). Al termine della presentazione del volume e degli interventi previsti, verranno conferite le attestazioni di riconoscimento di eccellenza alle aziende olearie calabresi incluse nella Guida FLOS OLEI 2025. La conoscenza diretta e approfondita delle eccellenze regionali sarà ancora al centro della seconda parte dell’iniziativa, con un’interessante esperienza di “Analisi sensoriale degli oli extravergine di oliva calabresi”, condotta e curata degli esperti Rosario Franco, Carmelo Orlando e Vincenzo Melissari.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato