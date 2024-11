Moto contro auto a Pizzo Calabro, un ferito grave

il fatto

VIBO VALENTIA Grave incidente stradale stamane a Pizzo Calabro lungo via Nazionale. Un motociclista si è infatti scontrato con un’auto proveniente dall’opposto senso di marcia. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 dell’ospedale di Vibo Valentia che, giunti sul posto e constatata la gravita’ della situazione, hanno prontamente allertato l’elisoccorso che ha provveduto a trasferire il ferito all’ospedale Pugliese di Catanzaro per le cure del caso. La prognosi è al momento riservata. Sul posto per i rilievi di rito e l’avvio delle indagini – al fine di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale e appurare eventuali responsabilità – i carabinieri della locale Stazione e gli agenti della polizia municipale. Il traffico veicolare – già problematico per la presenza odierna della Fiera di Ognissanti che attira a Pizzo miglia di visitatori – è stato deviato su altre arterie per il tempo necessario ai rilievi stradali e per consentire le operazioni di soccorso.

