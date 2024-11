Calabria ospite d’onore della prima giornata di Golosaria 2024

l’iniziativa

Una giornata ricca di eventi ed incontri quella che ieri ha dato ufficialmente il via alla 19º edizione di Golosaria, la celebre rassegna enogastronomica creata dai giornalisti, scrittori e gastronomi Paolo Massobrio e Marco Gatti, che fino al 4 novembre, tornerà a raccontare l’Italia attraverso le sue eccellenze e i suoi sapori. Un appuntamento che si rinnova oltre che con il vasto pubblico di appassionati ed estimatori, che potranno godere quest’anno di oltre 17.000 metri quadrati di esposizione grazie al cambio di location nei prestigiosi spazi della Fiera Milano Rho, anche con la Regione Calabria, grande protagonista della manifestazione grazie alla partnership promossa dal Dipartimento Turismo e Marketing Territoriale, mirata non soltanto ad evidenziare i suoi prodotti d’eccellenza ma anche il ricco patrimonio storico, culturale e naturalistico, con l’obiettivo di incentivare il turismo esperienziale e lo sviluppo del territorio.

Tra gli eventi più attesi della giornata “ Golosaria incontra una Calabria Straordinaria” che ha visto la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo Giovanni Calabrese, intervistato presso l’area Agorà dal padrone di casa Paolo Massobrio e culminata con l’assegnazione di cinque premi speciali nella prestigiosa categoria Campioni del Golosario, assegnati quest’anno alle aziende “Antiche essenze Mediterranee (Crotone), Le Terre di Zoè (Gioia Tauro), Lucchetta Soc.Coop. (Cirò Marina), Opificio Calabria (Santa Maria del Cedro) e Salumificio Mandarino (Belsito).

«Ancora una volta – ha affermato l’assessore Calabrese – un’importante vetrina per la nostra bellissima Calabria terra di storia, enogastronomia, arte e cultura. Una Calabria con le sue eccellenze premiate alla fiera del turismo enogastronomico, grazie ai prodotti genuini e le prestigiose aziende, vanto del nostro territorio. Un momento fortemente identitario che, oltre a celebrare il gusto, ha offerto importanti spunti di riflessione sulle potenzialità turistiche e occupazionali della Calabria, ponendo l’attenzione sul potenziamento dei collegamenti aerei e sull’incremento dell’offerta turistica, sempre più legata al binomio enogastronomia e territorio». Insieme all’Assessore Calabrese, una squadra tutta al femminile, che ha visto la partecipazione di Maria Antonella Cauteruccio e Gina Aquino, Dirigente Generale e Dirigente di Settore del Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità della Regione Calabria, che hanno contribuito a rafforzato la presenza istituzionale all’interno dell’importante kermesse milanese.

Tanti gli appuntamenti ispirati al tema della manifestazione “Territori, identità, futuro” che si sono susseguiti nello spazio “Esperienza Calabria”, all’interno delle 4 grandi aree tematiche Food, Wine, Cucine di strada e Mixo, per un’incursione autentica tra i sapori e i saperi della regione. A dare il via alle degustazioni guidate, quella dedicata al mondo dei torroni e pralinati calabresi, “Torrone e dintorni: innovazione nella tradizione” con Paolo Caridi, che ha deliziato i presenti all’Area Food, presso lo Spazio istituzionale della Regione Calabria. Delle peculiarità delle realtà vitivinicole calabresi si è invece parlato nello Spazio Wine Tasting durante l’evento “Legatura di valore con un territorio in una nota di colore. I bianchi in un accordo invitante per un tour tra i vitigni” guidato da Fabio Molinari e con la partecipazione di Elvia Gregorace, Gianfranco Manfredi e Guglielmo Gigliotti. Nel pomeriggio, la degustazione guidata a cura dall’Istituto Nazionale Assaggiatori di Pani “Profumo di pani: viaggio nelle varietà dei pani calabresi con profili sensoriali e abbinamenti gastronomici con INAP”, ha accompagnato il pubblico attraverso un percorso sensoriale tra le varietà dei pani calabresi, mentre lo Spazio Mixo ha ospitato “Spiriti calabresi volume I”, esperienza di gusto dedicata ai distillati della regione. Non poteva mancare sua maestà il peperoncino, protagonista del momento degustativo “Diversamente piccante. Il peperoncino elemento universale.” condotto da Giancarlo Suriano nello Spazio Istituzionale della Regione Calabria.

La serata è proseguita nello Spazio Show Cooking con Sapori d’autunno: sprazzi di mare forza 4 con Claudio Villella del ristorante Il Porto vecchio di Crotone e con l’ultima degustazione guidata “Calabria: tra mare e montagne all’insegna del millenario ulivo. Voce all’olio vero!” in compagnia di Maurizio Pescari.