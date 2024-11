Av Salerno-Reggio Calabria, in arrivo la più grande trivella d’Europa

i lavori

ROMA La piu’ grande Tbm, che sta per tunnel boring machine, d’Europa attraversera’ la citta’ di Salerno per raggiungere, dal porto commerciale, il cantiere dell’alta velocita’ ferroviaria Salerno–Reggio Calabria, cosi’ da iniziare lo scavo della galleria. Il passaggio della mega-trivella (lunga circa 130 metri, pesa 4mila tonnellate e ha una testa fresante dal diametro di 13,46 metri) e’ previsto nella notte di domani, quando un convoglio eccezionale proveniente dallo scalo portuale attraversera’ la citta’. Si tratta del trasporto dei componenti speciali della prima delle 4 Tbm destinate allo scavo delle gallerie previste sul tracciato del lotto 1A ‘Battipaglia-Romagnano’ dell’alta velocita’ ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, i cui lavori sono stati affidati al consorzio Xenia per conto di Rfi (Gruppo FS Italiane).

Grazie a questa trivella sara’ possibile scavare i 3 chilometri della galleria Saginara, tra i comuni di Campagna e Contursi Terme, nel Salernitano, lavorando h24, sette giorni su sette. A partire dalle ore 16 e fino ad avvenuto passaggio del convoglio che avverra’ entro le ore 6 del mattino successivo, infatti, in via Porto, via L. Centola, piazza Umberto I, lungomare Trieste, Tafuri, Marconi e Colombo, via Leucosia (carreggiata lato monte), via Generale Clark, via Bandiera, viale Giacumbi, piazzale Volpe e piazzale Bottiglieri e’ istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata per tutti i veicoli su entrambi i lati delle carreggiate. Dalle 22 del 12 novembre verra’ dato avvio al transito del convoglio eccezionale sull’itinerario, prevedendo una chiusura dinamica e temporanea delle strade dell’itinerario stesso e di quelle che si immettono sul percorso in base all’avanzamento dell’automezzo. Per consentire le operazioni necessarie al passaggio del convoglio, dalle 22 del 12 novembre e fino alle prime ore del mattino successivo verra’ istituito il divieto di transito per tutti i veicoli in via Giovanni Santoro e sul tratto di lungomare compreso tra via Clemente Mauro e via Scillato.