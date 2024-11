Da Cosenza, un’agenda per la sinistra calabrese

l’evento

COSENZA «Come Partito Democratico della Provincia di Cosenza, siamo particolarmente soddisfatti della riuscita del convegno “Costruire l’alternativa dall’Europa alla Calabria,” promosso dall’onorevole Sandro Ruotolo e dal gruppo Socialisti & Democratici al Parlamento europeo, svoltosi nella suggestiva cornice di Cosenza Vecchia. L’evento, tenutosi sabato 9 e domenica 10 novembre, è stato un momento intenso di confronto e partecipazione, arricchito dai contributi di numerosi docenti universitari, professionisti, rappresentanti di associazioni del terzo settore, giornalisti, sindaci, parlamentari e consiglieri regionali. La partecipazione ha visto anche il coinvolgimento del Movimento 5 Stelle, dei Verdi e di Sinistra Italiana, insieme a diverse altri attori, tra cui CGIL, UIL e Legambiente. È stato un grande esercizio di intelligenza collettiva, con l’obiettivo di costruire una proposta programmatica nuova e progressista per la Calabria, in linea con lo spirito delle parole di Nicola Irto ed Elly Schlein agli Stati Generali delle Aree Interne, svoltisi a Mormanno (CS) lo scorso ottobre. Durante il convegno, sono stati affrontati temi fondamentali per il futuro della Calabria: sanità pubblica, lotta alla criminalità, tutela dell’ambiente, agricoltura sostenibile, lavoro e politiche industriali. Questa due giorni lascia in eredità un’agenda politica concreta per il futuro della sinistra calabrese e il lavoro generoso di personalità come Sandro Ruotolo ci permette di guardare al nostro territorio con nuove prospettive, rilanciando una sinergia tra politica e forze sociali. Guardando alle prossime elezioni regionali, non solo l’alternativa alla destra in Calabria è possibile, ma, come dimostrato da questi giorni , è già viva e presente nella società calabrese».