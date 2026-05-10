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«Dai piccoli borghi può ripartire il futuro della Calabria»

Tour elettorale dell’europarlamentare Tridico e del capogruppo Bruno: tappe ad Amaroni, Palermiti e Montepaone

Pubblicato il: 10/05/2026 – 13:01
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«Dai piccoli borghi può ripartire il futuro della Calabria»

CATANZARO Tour elettorale ieri nei centri del Catanzarese chiamati al voto il prossimo 24 e 25 maggio per l’europarlamentare Pasquale Tridico e il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di “Tridico Presidente”.  Le tappe hanno interessato Amaroni, Palermiti e Montepaone, a sostegno dei candidati sindaco Gino Ruggiero, Roberto Giorla e Mario Migliarese insieme alle rispettive squadre di candidati. Particolarmente partecipato l’incontro di Amaroni, la “Città del Miele”, dove Tridico e Bruno sono stati accolti nella sala del consiglio comunale da numerosi cittadini. Un confronto diretto sui temi delle aree interne, dello sviluppo dei piccoli comuni, dei servizi e delle opportunità offerte dai fondi europei, concluso con una foto di gruppo insieme ai candidati e ai sostenitori. «Grazie a Pasquale per aver accolto subito il nostro invito a dedicare questa mattinata ad alcuni paesi che vanno al voto – ha dichiarato Bruno –. Questi territori bellissimi della Calabria e della provincia di Catanzaro meritano attenzione». Il capogruppo regionale di “Tridico Presidente” ha sottolineato il valore di Amaroni come esempio positivo di crescita territoriale: «Amaroni è uno dei borghi più belli di quest’area. È un paese che produce e che, attraverso la “Città del Miele”, è riuscito a trasformare una risorsa in una ricchezza per tutto il territorio. Amaroni oggi è un brand e rappresenta una Calabria fatta di qualità, identità e capacità di creare valore». Bruno ha poi rivendicato il lavoro dell’opposizione regionale insieme a Tridico: «Assieme a lui stiamo costruendo un’alternativa vera, facendo opposizione sui temi concreti e difendendo il diritto dei calabresi a essere rappresentati». Nel suo intervento Tridico ha rilanciato con forza il tema delle aree interne: «Sono sempre molto contento di stare in questi posti. Non dovrebbe essere una sorpresa vedere un politico nei piccoli paesi. È proprio qui che c’è più bisogno di rappresentanza e di risposte concrete». L’europarlamentare ha ricordato come la sua esperienza politica sia nata proprio dal rapporto con i territori periferici della Calabria: «Esiste una Calabria fatta di piccoli centri, persone e comunità che rappresentano la parte più autentica della nostra regione». Tridico ha insistito soprattutto sulla necessità di garantire servizi e opportunità ai piccoli comuni: «Per anni abbiamo pensato che lo sviluppo passasse solo dalle grandi città. Oggi scopriamo che il vero benessere si trova in queste comunità, ma qui mancano spesso sanità, scuole, collegamenti e infrastrutture». Ampio spazio anche alle opportunità offerte dall’Europa: «Il mio obiettivo è aiutare questi territori a intercettare fondi europei per rigenerazione urbana, servizi sociali, turismo e valorizzazione delle eccellenze locali. I fondi ci sono, ma bisogna aiutare i comuni a progettare e utilizzare queste risorse». La giornata si è conclusa con un importante ed intenso momento di confronto con amministratori, candidati e cittadini.

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