«Ricandidatura di Occhiuto scontata, lo pensano anche gli alleati». Su Lamezia: «Discorsi prematuri»

il punto politico

LAMEZIA TERME La ricandidatura di Roberto Occhiuto alla presidenza della Regione «la diamo per scontata e credo che anche gli amici alleati la pensino come me». Lo ha detto il coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, parlando con i giornalisti alla presentazione della campagna itinerante di ascolto del partito in Calabria. Tra i temi politici affrontati da Cannizzaro anche le future Amministrative, in particolare quelle a Lamezia Terme: «Mascaro è uno dei migliori sindaci d’Italia», ma ogni discorso è ancora «prematuro», ha proseguito Cannizzaro.

La ricandidatura di Occhiuto

Rispondendo alla domanda dei giornalisti che hanno evidenziato come all’annuncio di Occhiuto di volersi ricandidare non sono ancora seguite dichiarazioni dei partiti alleati del centrodestra, Cannizzaro ha specificato: «Mi consentite se dico che lo diamo per scontato e credo che anche gli amici alleati la pensino come il sottoscritto. Ma anche parlando, discutendo con gli alleati credo che siamo tutti sulla stessa direzione. D’altronde Occhiuto è il migliore presidente che la Calabria ha avuto, ottenendo risultati che arrivano perché c’è un gioco di squadra e la squadra è formata anche da Fratelli d’Italia, dalla Lega, da Noi Moderati e da tante altre forze che si stanno aggregando perché pensano che questo centrodestra rivincerà – io ne sono assolutamente convinto – le elezioni regionali per dare continuità a questa narrazione di Calabria che non ha precedenti nella storia».

Le Amministrative a Lamezia

Il tema delle Amministrative, in particolare quelle di Lamezia Terme. «Sul piano politico – ha detto Cannizzaro – è ancora un po’ prematuro: credo che Paolo Mascaro sia uno dei sindaci migliori che forse l’Italia ha in dote, è uno dei migliori sindaci della Calabria, Però è chiaro che noi siamo una coalizione e quindi i confronti vanno ancora consumati. È un po’ prematuro discutere di candidature, ma ritengo che ci saranno tempi e luoghi nei quali il centrodestra farà la sintesi, non solo a Lamezia ma anche nelle altre città della Calabria. Una cosa posso garantire: c’è una coalizione molto unita, compatta, coesa, abbiamo appena celebrato i due anni di governo Meloni e lo abbiamo fatto con un centrodestra calabrese che si è ritrovato entusiasta, forte, coeso, con una grande visione per il futuro». «Evidentemente – ha concluso il coordinatore regionale di Forza Italia – la grande visione per il futuro non mancherà nemmeno a Lamezia». (a. cant.)

