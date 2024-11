Occhiuto: la nomina di Mancuso alla guida della Lega rafforza la coesione del centrodestra

i commenti

LAMEZIA TERME “Congratulazioni e buon lavoro a Filippo Mancuso, da oggi nuovo responsabile della Lega in Calabria”. Lo dichiara Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia. “Un riconoscimento importante – aggiunge Occhiuto – che premia l’ottimo lavoro fin qui svolto, con equilibrio e serietà istituzionale, dal presidente del nostro Consiglio regionale, e che potrà certamente rafforzare la coesione della coalizione di centrodestra in Calabria, anche in vista delle sfide che ci attendono”.

I messaggi dalla Lega

“A nome di tutto il Gruppo consiliare della Lega Salvini Calabria, desidero esprimere le più sentite congratulazioni e felicitazioni a Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio Regionale, per la sua nomina a Commissario regionale della Lega. Si tratta di un riconoscimento importante per il suo impegno e per la fiducia riposta in lui da parte del Partito. Sono certo che saprà svolgere questo incarico con l’autorevolezza e la competenza che lo contraddistinguono”, ha dichiarato Giuseppe Gelardi, capogruppo della Lega Salvini Calabria. Gelardi ha inoltre rivolto un ringraziamento a Rossano Sasso, commissario uscente, per il lavoro svolto fino ad oggi con dedizione e spirito di servizio, e ha espresso gratitudine al segretario federale Matteo Salvini per la guida e il sostegno che continua ad assicurare al partito in Calabria. “Sotto la leadership del nostro segretario, la Lega ha saputo consolidare la sua presenza e il suo impegno per i cittadini calabresi, un impegno che siamo determinati a portare avanti con energia e unità”, ha aggiunto Gelardi. La Lega Calabria “esprime le più sincere congratulazioni a Filippo Mancuso, Presidente del Consiglio regionale, per la nomina a nuovo Commissario della Lega in Calabria. Con la sua esperienza e il forte radicamento nel territorio, siamo certi che saprà guidare il nostro movimento verso nuovi obiettivi, sempre al servizio dei cittadini calabresi e delle loro necessità. Auguriamo a Filippo Mancuso un percorso ricco di successi in questa nuova responsabilità, certi che saprà rappresentare la Lega con dedizione e competenza per il bene della nostra regione. Anche Caterina Capponi, assessore regionale alle Politiche Sociali e alla Cultura, esprime le sue “congratulazioni a Filippo Mancuso per la nomina a nuovo Commissario della Lega in Calabria. Con la sua competenza e profonda conoscenza della regione, Filippo Mancuso saprà dare un contributo significativo alla crescita e al rafforzamento della Lega sul territorio. L’assessore Capponi augura a Filippo Mancuso un percorso di grandi successi in questa nuova sfida, confidando che il suo impegno porterà benefici concreti per la Calabria e per tutti i cittadini”.

