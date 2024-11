Paura a Rossano, rapinato un supermercato in pieno centro

l’episodio

CORIGLIANO ROSSANO Rapina in pieno centro a Rossano Scalo. Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 19, all’interno di un noto supermercato situato in viale Sant’Angelo. Alcune persone armate di coltelli hanno fatto irruzione nel locale, approfittando del momento in cui l’esercizio commerciale era aperto al pubblico.

Come riportato dall’Eco dello Jonio, infatti, i malviventi hanno depredato la cassa e si sono dati alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata. I dipendenti della struttura hanno immediatamente contattato i carabinieri, che sono giunti sul luogo in tempi rapidi. Già avviate le indagini attraverso le testimonianze e le immagini dell’impianto di videosorveglianza interno alla struttura e di quelli esterni.

