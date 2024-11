Autonomia, Occhiuto: «Avevo detto di non fare tutto di fretta». E rilancia: «Modificare il testo per evitare referendum»

l’analisi

LAMEZIA TERME «Sull’autonomia avevo detto di non fare tutto di fretta, di non approvare una riforma di notte: in un clima e in un Parlamento infuocati, sarebbe apparsa ancora più discutibile di come era, e come è accaduto avrebbe compattato tutti gli avversari sul referendum». Lo ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera, il presidente della Regione Calabria (e vicesegretario di Forza Italia) Roberto Occhiuto. Il governatore calabrese ha commentato la sentenza della Consulta sull’autonomia differenziata. «Purtroppo è servita la Consulta» osserva «ma non è una sconfitta – prosegue -, anzi può essere una grande opportunità per la maggioranza, se si avrà la saggezza di fare le cose perbene». Secondo il presidente della Regione, «se la si lascia intatta, non essendo incostituzionale, potrebbe essere sottoposta a referendum e non credo proprio converrebbe andarci», ma se «invece ricominciamo a lavorarci seguendo le indicazioni della Corte, evitiamo il referendum e soprattutto consegniamo al Paese una riforma che può servire a tutti i cittadini italiani, del Nord e del Sud».

Per il vicesegretario di Forza Italia si tratta ora di «scrivere le parti mancanti, riprenderla tutta in mano, come dice la Corte affidando non al governo ma al Parlamento la definizione dei Lep, e dando appunto forma alla perequazione tra Regioni». E spiega: «Anche il centrosinistra non può opporsi nella sostanza, perché quella riforma l’hanno scritta loro, solo che in 23 anni non è mai stata attuata».

Anche sulle pagine de La Stampa Occhiuto ha parlato di autonomia differenziata, sottolineando: «A me pare che ovunque nel centrodestra si invocasse un po’ di prudenza in più. È evidente a tutti che l’accelerazione imposta alla Camera sia stata fortemente voluta dalla Lega». «Quindi “uno a zero” per Forza Italia direi. Avevo chiesto una moratoria al centrodestra per non mettere altra benzina sul fuoco, invece ci sono state accelerazioni inopportune», conclude Roberto Occhiuto.

