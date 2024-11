Emergenza idrica Catanzaro, riavviato l’impianto di Magisano dopo la riparazione della condotta

l’intervento

CATANZARO Sono stati ultimati i lavori di riparazione della condotta che alimenta l’Ipot Santa Domenica di Catanzaro. Tra poco iniziano le manovre di erogazione dalle vasche di Magisano e del relativo impianto di rilancio. Ricordiamo che ci vorranno i tempi tecnici di riavvio, di potabilizzazione, di riempimento dei serbatoi e di entrata in pressione della rete, prima che il servizio vada a regime in tutta la città. Secondo stime dei tecnici ci vorranno almeno 5 ore affinché l’acqua potabile arrivi ai serbatoi di distribuzione che, ribadisce Sorical, dovranno parzialmente riempiersi per far entrare in pressione la rete idrica della città.

Per le emergenze Sorical ha attivato un’autocisterna nell’area ecologia di Siano, mentre altre autobotti della protezione civile sono attive in città.