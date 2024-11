Forti raffiche di vento in Calabria, alberi caduti a Cosenza e Lamezia

cronaca

COSENZA Forti raffiche di vento, anche oltre i 100 km/h stanno sferzando la Calabria in queste ultime ore, causando danni in alcuni casi ingenti. Sono molti, infatti, i casi in cui si sono registrati alberi caduti e tetti scoperchiati.





Come è accaduto in serata a Cosenza, dove un albero spezzato dal forte vento ha invaso Viale G. Mancini. Episodi simili a Cerisano ma anche a Sambiase, quartiere di Lamezia Terme. Al momento non si segnalano feriti ma solo disagi alla circolazione e forti mareggiate, specie sul Tirreno.

(Foto da Facebook)