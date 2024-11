A CHIARE LETTERE | “Omnibus” a tutto sprint ed extra large, la legislazione creativa

il format

LAMEZIA TERME Il tema della discussa (e discutibile) tecnica legislativa molto usata dal centrodestra in Consiglio regionale – anche nell’ultima seduta – è al centro della rubrica settimanale “A Chiare Lettere” di Antonio Cantisani, andata in onda su “L’altro Corriere Tv” dopo il tg delle 14,20. «La maggioranza di centrodestra – si evidenzia “A Chiare Lettere” – fa ricorso di questa tecnica legislativa, molto discutibile, ormai sistematicamente, e anche creativamente sostenendo che le Omnibus servono per fare presto e bene. Ma per come impostate invece creando solo parecchia confusione e difettano di trasparenza e di chiarezza, anzitutto per i cittadini. E l’ultima è stata pure profondamente emendata allargandosi così a dismisura. Forse si fa presto ma forse si fa male».

