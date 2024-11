Ritrovato in buone condizioni il 64enne disperso nel Parco del Pollino

il soccorso

COSENZA Dopo una notte e la mattinata di ricerche e ore di apprensione, il 64enne di Roccabernarda, disperso da ieri nel Parco Nazionale del Pollino, è stato ritrovato sano e salvo. L’uomo, che si era smarrito mentre cercava tartufi insieme a un amico nella zona del Novacco, è stato localizzato in una struttura ricettiva nel comune di Orsomarso, dove ha trovato riparo dopo avere, per tutta la notte, camminato lungo il sentiero che costeggia la Valle dell’Argentino. Qui è riuscito a contattare i familiari che lo hanno raggiunto grazie ad un automezzo del Cnsas Calabria. Le sue condizioni sono buone. L’allarme era scattato nel pomeriggio di ieri, quando il 64enne non era tornato al punto di ritrovo concordato con l’amico. Sul campo sono impegnati i tecnici della Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria – Cnsas, che hanno avviato, già da ieri, le loro operazioni di ricerca, alle quali hanno partecipato anche i tecnici del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) della stazione di Cosenza. Presenti anche i Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali.

