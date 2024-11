Meteo, Arpacal: precipitazioni intense, temperature in calo e fiocchi di neve su Sila e Pollino

INFO DI SERVIZIO

CATANZARO «Questo fine settimana, a cavallo tra la fine dell’autunno (30 novembre) e l’inizio dell’inverno meteorologico (1 dicembre), sarà caratterizzato da piogge diffuse e da un abbassamento delle temperature che porterà ad avere precipitazioni anche a carattere nevoso a partire dalla serata di oggi, venerdì 29 novembre, sui rilievi del Pollino e della Sila a partire da 1000 m di quota. L’aria fredda da nord-est comporterà condizioni di tempo generalmente perturbato con precipitazioni moderate che, a causa della convergenza con correnti più umide da ovest, potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale». Lo riferisce l’Arpacal. «Nel dettaglio – spiega Arpacal – per la giornata di oggi sono attese precipitazioni moderate, a tratti intense, sui settori tirrenici che dal pomeriggio si estenderanno gradualmente a tutto il territorio regionale. Mentre precipitazioni a carattere nevoso interesseranno i rilievi del Pollino e della Sila. Le temperature risulteranno in lieve calo. Nella notte tra venerdì e sabato si registreranno ancora fenomeni precipitativi diffusi sulla Calabria meridionale con una marcata diminuzione delle temperature. Nella giornata di sabato, le nevicate arriveranno ad interessare, anche i rilievi delle Serre e dell’Aspromonte, con possibili fiocchi di neve anche al di sotto dei 1000 m. Piogge residue, anche a carattere temporalesco, si registreranno sulle aree a ridosso dei comprensori montuosi della regione. I venti, per il fine settimana, spireranno da deboli a moderati dai quadranti settentrionali ovunque, specialmente sui settori costieri e in prossimità dei rilievi. I mari si presenteranno generalmente mossi o molto mossi. Per la giornata di domenica, è previsto un leggero rialzo delle temperature, ma non termineranno le precipitazioni che, a carattere sparso, interesseranno ancora tutto il territorio regionale». Arpacal precisa che la fonte dei dati è l’Aeronautica Militare, la loro elaborazione è curata dalle meteorologhe Sara Bloise e Sabrina Veltri dell’Area Meteo del Servizio Meteorologico regionale del Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal.

