Parte “Artigiano in Fiera”, la Regione Calabria protagonista al grande evento internazionale

la kermesse

MILANO Parte oggi a Fieramilano Rho “Artigiano in Fiera”, il più importante evento fieristico internazionale dedicato all’artigianato e alle piccole imprese, in programma fino all’8 dicembre. Massiccia la presenza della Calabria, con la Regione che, grazie alla sinergia dei Dipartimenti Sviluppo Economico e Agricoltura, partecipa con una grande area espositiva di oltre 1.600 metri quadri per valorizzare e promuovere le eccellenze del territorio, dal settore dell’artigianato artistico a quello agroalimentare. Sono 135 in particolare gli artigiani calabresi che partecipano alla collettiva regionale. «Anche quest’anno – ha spiegato nei giorni scorsi l’assessore regionale alle allo Sviluppo economico e Attrattori culturali Rosario Varì – abbiamo chiesto all’Ente Fiera di poter ampliare il numero dei partecipanti per dare la possibilità a tutti gli artigiani calabresi che hanno risposto alla manifestazione di interesse di far conoscere, in una vetrina internazionale di sicuro successo, la straordinaria bellezza della propria arte e il sapore dei loro prodotti di eccellenza». Per il momento inaugurale del padiglione Calabria è previsto nel primo pomeriggio di oggi un punto con due simboli della qualità artigianale ed imprenditoriale calabrese: Fortunato Amarelli, della storica azienda calabrese, e Antongiulio Grande, celebre stilista.

