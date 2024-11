Sersale, commozione ai funerali della donna suicidatasi dopo la caduta della figlioletta da un balcone

l’ora del dolore

SERSALE In un clima di grande commozione Sersale ha dato l’addio alla donna che si è lanciata nel vuoto all’ospedale di Catanzaro alcuni giorni fa sconvolta da dolore per la caduta della figlioletta di 7 anni dal balcone di una casa famiglia a Botricello. A celebrare la funzione il parroco di Sersale don Steven, che ha parlato di «un momento difficile per la nostra comunità, ci dobbiamo fermare in silenzio rispettando la sua storia e la sua lotta interiore e dimostrando con gesti concreti che nessuno è mai solo». Intanto, sono stazionarie le condizioni della bambina, che pare al momento dell’incidente fosse da sola nella stanza: la piccola che è stata operata, ad oggi è ancora in terapia intensiva, ma non sarebbe in pericolo di vita.

