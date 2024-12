il fatto

SAN LUCIDO Drammatico incidente stradale, intorno alle 3 del mattino, sulla strada provinciale di San Lucido, dove un 50enne ha perso il controllo della propria automobile ed è andato a schiantarsi contro un muro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri e medici 118 di Paola, nel cui ospedale l’uomo è stato trasportato d’urgenza: si trova in prognosi riservata ma non è in pericolo di vita.