Vendere gioielli di valore: come ottenere la quotazione migliore?

I gioielli firmati hanno un valore di mercato molto alto, soprattutto se appartenenti a collezioni che vanno subito sold out o che sono ormai fuori produzione. Per questo motivo, chi li ha in casa non esclude la possibilità di poterli convertire in denaro.

Gioielli di valore: quali sono e perché venderli

Ma ad avere un grande valore non sono solamente i gioielli creati dalle maison di lusso, ma lo sono anche i gioielli vintage, che fanno gola a molti collezionisti, oppure gioielli in oro, argento e platino no brand ma comunque di pregiata fattura artigianale. Queste categorie di gioielli possono diventare una conveniente forma di guadagno se si riescono a vendere alla massima quotazione possibile. I gioielli, infatti, costituiscono un valido patrimonio facilmente monetizzabile, soprattutto in situazioni di ristrettezze economiche o in circostanze geopolitiche come quelle attuali in cui il valore dell’oro ha raggiunto i massimi storici. Prima di vendere i gioielli di valore, però, è necessario avere le idee chiare su quale valore ci sia dietro a questi oggetti preziosi, in modo da ottimizzare la vendita e ricavare un rientro economico importante. Valore che dipende da alcuni elementi importanti, fra cui i metalli preziosi con cui è realizzato e la presenza di eventuali pietre preziose, la lavorazione dell’artigiano e il design più o meno ricercato adottato dal brand, il prestigio del brand, la rarità o l’unicità del gioiello, il suo stato di conservazione e la domanda di mercato per quel tipo di gioiello o brand. Consapevoli di questi elementi, bisogna capire come ottenere la quotazione migliore sui gioielli di valore e non rischiare che vengano sottostimati.

Quotazione e valutazione: dove ricevere le più alte

Un primo dettaglio a cui prestare attenzione riguarda il luogo in cui si sceglie di farsi fare la valutazione dei gioielli. Nelle grandi città come Roma, Milano e Torino, si trovano le sedi dei migliori compro oro in Italia, ovvero quei negozi specializzati nell’acquisto di gioielli e oggetti realizzati in metalli preziosi. A definirli “migliori” è il fatto che lì i clienti possano ottenere delle valutazioni più alte, più certificate e più professionali sui loro oggetti preziosi che desiderano vendere, perché nelle città piuttosto che in provincia, la concorrenza è più alta e dunque i prezzi sono molto più competitivi. Ad ogni modo, prima di recarsi fisicamente presso una di queste attività, si consiglia di consultare il sito Orolive per conoscere la quotazione dell’oro o di telefonare per ricevere una prima valutazione telefonica. Per ottenere la quotazione più vantaggiosa sui propri gioielli di valore, infatti, è assolutamente fondamentale rivolgersi ad esperti del settore che riescano a dare ai clienti una valutazione trasparente, affidabile e specializzata. Di mezzo c’è il proprio denaro, e magari anche un valore sentimentale legato a quei gioielli oltre che economico, e rischiare di ricevere una svalutazione non lo si augura a nessuno. Il valore di mercato dei gioielli firmati, di valore e di qualità, infatti, cambia in base alle oscillazioni finanziarie e viene stabilito dalle Borse Internazionali. Questo valore non è mai sempre uguale, ma viene comunicato due volte al giorno, ogni giorno: è questo quello che si intende quando si parla di quotazione dell’oro e dell’argento usato in tempo reale. Chi sceglie di vendere dei gioielli, dunque, deve augurarsi di farlo al prezzo di mercato il più coerente possibile con il prezzo reale che poi otterrà alla vendita, e che dipende dalla valutazione del gioiello eseguita in maniera professionale. Se ci si rivolge ad operatori non qualificati o a dei privati non abbastanza esperti nel campo della compravendita di metalli preziosi, si rischia di ricevere un forte deprezzamento sui propri gioielli. In più vi è un altro aspetto negativo, e cioè il fatto che la maggior parte dei compro oro non tenga conto del valore associato al brand. In pratica, quando valutano un gioiello, stabiliscono il prezzo senza attribuire il valore legato alla maison di alta gioielleria che lo ha disegnato. Ma fortunatamente esistono anche dei compro oro che valutano le firme di lusso e che sanno attribuire ad ogni pezzo di valore il giusto prezzo corrispondente al marchio di qualità, anche se il gioiello è usato. Inoltre, se il compro oro ha acquistato un gioiello che ha ancora un valore di mercato molto alto, che non presenta imperfezioni o danni evidenti, la valutazione sarà ancora più conveniente, perché quello non sarà un gioiello destinato alla fusione ma verrà rivenduto come gioiello usato. Più facilmente si può rivendere perché è in linea con le richieste dei clienti e con le tendenze del mercato, più quel gioiello verrà acquistato ad un prezzo maggiore.

Gioielli preziosi: un investimento vantaggioso

Oltre al fascino che possiedono i gioielli preziosi di valore, non si può trascurare il fatto di rappresentare una forma di investimento significativa. L’oro con cui vengono realizzati, infatti, non perde il suo valore con il passare del tempo ma, al contrario, può aumentare, come dimostrato dalle recenti quotazioni in borsa sul prezzo dell’oro usato che hanno raggiunto livelli da far girare la testa.