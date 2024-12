Nesci (Fdi-ECR): «Confronto con Lagarde su stabilità finanziaria in Europa»

da bruxelles

Oggi, durante la riunione della Commissione ECON del Parlamento Europeo, Denis Nesci ha discusso con Christine Lagarde, Presidente della Banca Centrale Europea (BCE), sulle recenti turbolenze economiche in Francia e sulla stabilità finanziaria nell’Unione Europea. Nesci ha evidenziato come «gli eventi in Francia abbiano riacceso il timore di una nuova crisi del debito sovrano, richiamando l’attenzione sul Transmission Protection Instrument (TPI), uno strumento non ancora testato. Ha chiesto se, in caso di crisi di governo in Francia, sarebbe opportuno attivare il TPI e come garantire un equilibrio tra stabilità finanziaria e responsabilità politica». Ha anche segnalato che «l’attuale orientamento monetario potrebbe danneggiare le economie dell’Europa meridionale, chiedendo come la BCE intenda mitigare tali disparità. Lagarde ha risposto che la situazione è eterogenea e che non è compito della BCE applicare riforme per ridurre le disparità regionali». Ha confermato che il TPI «sarà utilizzato se necessario, sottolineando l’importanza della stabilità finanziaria secondo il mandato della Bce». Nesci ha concluso: «L’Europa ha bisogno di azioni decise e strumenti applicati con coerenza e imparzialità per costruire fiducia tra i cittadini e i mercati».