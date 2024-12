le reazioni

CATANZARO Numerosi esponenti politici italiani, tra cui i vertici di Forza Italia e diversi colleghi di altre forze politiche, hanno espresso solidarietà e auguri di pronta guarigione al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, che oggi si è sottoposto a un intervento chirurgico al cuore. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha pubblicato un messaggio su X, lanciando un augurio affettuoso e di incoraggiamento: «Ti aspettiamo presto, più in forma ed energico che mai. Forza Roberto!». Messaggio anche dalla premier Giorgia Meloni: «Forza Roberto, ti aspettiamo in salute con rinnovata tenacia ed energia». Parole simili sono arrivate dalla deputata e vicesegretaria nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini, che ha dichiarato: «A Roberto Occhiuto, amico, collega vicesegretario di Forza Italia, eccellente presidente della Calabria, gli auguri per l’intervento chirurgico che dovrà affrontare. Gli siamo tutti accanto e lo stringiamo in un grande abbraccio. Non vediamo l’ora di averlo di nuovo con noi». Anche Stefano Benigni, deputato e vicesegretario nazionale di Forza Italia, ha voluto esprimere la propria vicinanza con un messaggio di augurio: «In queste ore il nostro Roberto Occhiuto si sta sottoponendo ad un intervento al cuore. Gli faccio i migliori auguri per l’operazione e una pronta guarigione. Lo aspettiamo presto, più forte di prima». La senatrice Licia Ronzulli, vice presidente del Senato, ha scritto parole di incoraggiamento e affetto: «Desidero fare con sincerità e affetto gli auguri di pronta guarigione al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Lo aspettiamo al più presto, più energico di prima, per continuare ad affrontare, con i consueti impegno e passione, il grande lavoro che già sta svolgendo per il bene della sua terra».

Anche Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia, ha voluto far sentire la sua vicinanza: «Auguri a Roberto Occhiuto, che in queste ore si sta sottoponendo ad un intervento al cuore. Che l’operazione vada nel migliore dei modi e che possa tornare presto a godere di buona salute e ad occuparsi della sua Calabria». Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha ricordato l’impegno ininterrotto di Occhiuto al servizio della Calabria, augurando una rapida guarigione: «Auguri di pronta guarigione a Roberto Occhiuto, la cui operatività non ha subito alcuna interruzione a beneficio della Calabria, della buona politica e di Forza Italia». Anche il governatore siciliano Renato Schifani ha inviato un affettuoso messaggio di sostegno: «Un augurio e un abbraccio a Roberto Occhiuto per l’intervento che dovrà affrontare. Lo aspettiamo presto di nuovo in campo, nella certezza che questo breve stop lo farà ritornare ancora più energico e determinato a tutelare gli interessi dei territori e dei cittadini che rappresenta». «Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto – ha scritto invece sui social il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. oggi si è sottoposto a un intervento di cardiochirurgia. Lo ha fatto in Calabria dove ci sono eccellenze. Tornerà più forte di prima». Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci esprime la sua «vicinanza e solidarietà al presidente della Calabria Roberto Occhiuto, che questa mattina ha annunciato di dover affrontare un intervento al cuore. Gli auguro una pronta guarigione e di poter tornare al più presto al suo posto, affinché possa continuare il suo lavoro al servizio dei cittadini calabresi». Queste le parole del vice ministro alla Giustizia e senatore di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto. «Un affettuoso augurio di pronta guarigione a Roberto Occhiuto per l’intervento chirurgico a cui ha dovuto sottoporsi. Lo aspettiamo il prima possibile al nostro fianco, con la passione e la tempra che gli sono proprie, a combattere le nostre battaglie di libertà». «Faccio i miei auguri al presidente Roberto Occhiuto: presto di nuovo a lavoro per la sua Calabria, con la forza e l’entusiasmo di sempre». Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, appresa la notizia dell’intervento chirurgico del governatore calabrese. Il deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante esprime i suoi «sinceri auguri di pronta guarigione al governatore Roberto Occhiuto per l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto. Conosciamo la sua tempra, la sua energia e la sua instancabile dedizione al servizio delle istituzioni. Roberto tornerà ancora più in forma a lavorare per la crescita della Calabria e per le tante sfide che abbiamo di fronte. Lo aspettiamo al più presto».

«Al Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, esprimiamo i nostri sentimenti di assoluta vicinanza, a nome personale e dell’intera compagine amministrativa di Palazzo dei Bruzi». Lo affermano in una nota congiunta il sindaco, Franz Caruso, ed il presidente del Consiglio Comunale di Cosenza Giuseppe Mazzuca appena appresa la notizia dell’intervento di cardiochirurgia a cui lo stesso governatore ha annunciato di doversi sottoporre. «Al presidente Occhiuto formuliamo gli auguri più sentiti e partecipati di una pronta ed immediata guarigione, sicuri che tornerà prestissimo al lavoro». Messaggi di vicinanza anche dall’ex sindaco di Rende Sandro Principe. «Ho appreso dell’intervento al cuore a cui è stato sottoposto il Presidente Roberto Occhiuto. Mi preme manifestargli la mia solidarietà e vicinanza e l’augurio di una pronta guarigione».

A mostrare la sua vicinanza al presidente della Regione Calabria anche il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, senatore Roberto Calderoli. «Auguri di pronta e completa guarigione al governatore della regione Calabria, e amico, Roberto Occhiuto – afferma – dopo il delicato intervento cui si è sottoposto. Gli auguro di tornare presto alla sua vita di tutti i giorni e ai suoi impegni amministrativi e istituzionali». «Un affettuoso augurio di pronta guarigione – scrive in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia – al nostro Roberto Occhiuto, che si sta sottoponendo in queste ore a un intervento chirurgico. Siamo al suo fianco e lo aspettiamo presto, più forte e determinato che mai». «Auguri di pronta guarigione al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, sottoposto in queste ore ad un intervento, con l’auspicio che possa tornare presto al lavoro per il benessere della Regione, con ancor più passione, visione e determinazione che da sempre lo contraddistinguono». Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago. Queste le parole del ministro per la Pubblica amministrazione, e senatore di Forza Italia, Paolo Zangrillo: «Auguri di pronta ripresa al mio amico Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. Nell’esercizio del suo ruolo Roberto si sta confermando un appassionato ed eccellente amministratore, fiero rappresentante della sua terra e dei suoi concittadini. Sono certo che il suo assillo preminente sia un rapido ritorno all’operatività. Ti aspettiamo Roberto, più forte che mai!».

