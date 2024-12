Aggressioni ai sanitari, Uil: «A Cosenza un passo avanti decisivo nella tutela dei lavoratori»

la nota

CATANZARO «La Uil Calabria e la Uil Fpl Calabria accolgono con soddisfazione l’iniziativa dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza che, con l’adozione del protocollo “Tolleranza Zero”, si schiera fermamente contro le aggressioni al personale sanitario in servizio. Questo importante passo si inserisce pienamente nella nostra campagna, “Proteggere chi ci protegge”, che da tempo sensibilizza sulla necessità di garantire sicurezza e dignità a chi opera in prima linea per tutelare la salute pubblica». Lo affermano in una nota Maria Elena Senese, segretario generale Uil Calabria, e Walter Bloise, segretario generale Uil Fpl Calabria. «Le aggressioni al personale sanitario rappresentano una grave emergenza che mina non solo la sicurezza degli operatori, ma anche la qualità del servizio sanitario offerto ai cittadini. L’adozione del protocollo da parte dell’Asp di Cosenza segna una svolta concreta verso un ambiente di lavoro più sicuro, in cui la prevenzione e la risposta tempestiva a situazioni di rischio siano priorità assolute».

«Un esempio virtuoso»

«La Uil Calabria e la Uil Fpl Calabria – continuano – ritengono che la sicurezza dei lavoratori sia un diritto irrinunciabile e che il rispetto della loro professionalità sia alla base di un sistema sanitario efficiente e umano. La scelta dell’Asp di Cosenza di adottare un protocollo specifico contro le aggressioni non è solo un atto dovuto, ma un esempio virtuoso che speriamo possa essere seguito da tutte le aziende sanitarie del territorio. L’iniziativa dell’Asp di Cosenza dimostra che le azioni di sensibilizzazione come la campagna “Proteggere chi ci protegge” stanno dando i loro frutti. Questo progetto, promosso dalla Uil Calabria e dalla Uil Fpl Calabria, ha l’obiettivo di mettere al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale il tema della sicurezza sul lavoro per gli operatori sanitari, troppo spesso esposti a rischi inaccettabili. Grazie a protocolli come quello adottato, sarà possibile: Prevenire situazioni di violenza attraverso una formazione specifica del personale e l’installazione di strumenti di monitoraggio; garantire l’intervento rapido e adeguato in caso di emergenza e promuovere una cultura di rispetto reciproco tra lavoratori e utenti dei servizi sanitari. La Uil Calabria e la Uil Fpl Calabria – concludono – ribadiscono il loro impegno al fianco dei lavoratori del settore sanitario e sottolineano l’importanza di continuare a investire in sicurezza e prevenzione».

