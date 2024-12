Iacucci resta consigliere regionale, respinto per la seconda volta il ricorso di Di Natale

la decisione

CATANZARO Franco Iacucci, del Pd, rimane consigliere regionale e vicepresidente dell’Assemblea legislativa di Palazzo Campanella. Lo ha deciso la Corte di Appello di Catanzaro respingendo l’appello proposto da Graziano Di Natale, primo dei non eletti per il Pd alle ultime elezioni regionali nel collegio nord, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro un anno fa. A riferirlo una nota. “La Corte, in pieno accoglimento delle difese svolte per Iacucci dall’avvocato Alfredo Gualtieri del Foro di Catanzaro, ha ritenuto infondati – prosegue la nota – tutti i motivi dell’appello ed anche la eccezione di illegittimità costituzionale delle norme statali che non prevedono la ineleggibilità a consigliere regionale dei presidenti della Provincia”.

