Un turno di stop per Brighenti del Catanzaro e Charlys del Cosenza

giudice sportivo

ROMA Sono sei, tutti per un turno, i calciatori squalificati dal giudice sportivo in serie B. Si tratta di Mantovani (Bari), Brighenti (Catanzaro), Kargbo (Cesena), Rabbi (Cittadella), Charlys (Cosenza), Darboe (Frosinone). Tra i tecnici, un turno a Tarantino (Juve Stabia). Tra i preparatori atletici, un turno a Chiodi (Sudtirol). Tra le società, ammende a Spezia (3.000 euro) e Cosenza (1.000 euro) per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco.

