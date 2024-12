Catanzaro, l’omaggio (con doppia proiezione e dibattito) della Cineteca della Calabria a Tony Gaudio

il 17 dicembre

CATANZARO L’appuntamento è martedì 17 al Nuovo Supercinema di Catanzaro con il calabrese Tony Gaudio, pioniere della fotografia cinematografica nei primi anni di Hollywood che vinse un Oscar nel 1937. La sua storia stellare viene raccontata nel docufilm The lost legacy of Tony Gaudio del regista Alessandro Nucci che verrà proiettato alle 18 e alle 21. Si tratta dell’unico documentario italiano in lista per le candidature al prossimo Oscar.

Tra i due spettacoli sarà approfondita la figura dell’artista, sia professionale sia personale, con un dibattito a cura di Eugenio Attanasio responsabile della Cineteca della Calabria a cui parteciperà l’autore del film.

Contemporaneamente una mostra sul direttore della fotografia e regista Tony Gaudio al Marca, il Museo delle Arti di Catanzaro, a cura dello stesso Attanasio, Antonio Renda e Mariarosaria Donato.

Gaetano “Tony” Gaudio e suo fratello minore Raffaele partirono da Cosenza ancora ventenni per l’America. Si fecero le ossa coi primi rudimenti della fotografia nel laboratorio cosentino del fratello maggiore. Con questo nuovo docufilm si vuole restituire alla storia del cinema un genio tutto calabrese, pioniere della fotografia cinematografica quando ancora c’erano il bianco e nero, fotocamere a tendina e pellicole di celluloide. Approdati a New York City i due fratelli, dopo aver lavorato in diversi studi, capirono che la grande macchina del cinema si trovava sulla West Coast, a Hollywood, California. Primi lavori alla Universal Picture, poi all’altra major Metro Goldwin Mayer. Decine di film, sempre in fotografia, poi pure dalla parte della regia, dietro le grosse telecamere. Con la Warner Bros arrivò Avorio Nero (Anthony Adverse il titolo originale), che nel 1937 portò la mitica statuetta al genio calabrese, direttore della fotografia. Il film romantico e drammatico girato da Mervyn LeRoy era ispirato al romanzo omonimo di Harvey Allen.

LEGGI ANCHE

A Catanzaro la mostra su Tony Gaudio, il primo italiano a vincere il premio Oscar

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato