Trent’anni di maltrattamenti e soprusi, arrestato marito e padre violento ad Acquaformosa

il blitz

COSENZA L’azione di contrasto dei Carabinieri a ogni forma di violenza sulle donne e in ambito familiare è costante e prosegue quotidianamente. Lo dimostra un altro arresto di un marito e padre violento 58enne, operato ieri dalla Compagnia di Castrovillari ad Acquaformosa. Dopo la denuncia della moglie e le accurate indagini dei militari, si è potuta ricostruire una storia di oltre 30 anni di continui maltrattamenti in famiglia, lunga quanto l’intero rapporto coniugale: costanti violenze fisiche e psicologiche, prevaricazioni di ogni tipo, anche nei confronti delle figlie, all’epoca dei fatti minorenni. Addirittura in alcune circostanze l’uomo avrebbe preteso di avere rapporti sessuali con la donna che, intimorita dalle conseguenze di un suo rifiuto, era costretta a sottostare alle richieste sessuali del marito. Alle povere vittime è stata offerta la possibilità di rivolgersi ai numerosi centri antiviolenza presenti sul territorio. Mentre l’uomo, in considerazione degli elementi raccolti, in virtù dell’attuale fase di svolgimento delle indagini preliminari e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato arrestato in applicazione di ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Castrovillari per il reato di maltrattamenti in famiglia.

