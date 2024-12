Donna travolta e uccisa, dall’autista «assoluta insensibilità»

dal nazionale

Francesco Monteleone, l’autista del camion che ha travolto e ucciso Rocio Espinoza Romer davanti ai suoi figli di un anno e mezzo che erano sul passeggino, avrebbe manifestato «assoluta insensibilità per le conseguenze delle sue condotte perché non si è presentato spontaneamente alle forze dell’ordine e non ha chiamato i soccorsi». Lo scrive il gip Alberto Carboni nel provvedimento con cui lo ha scarcerato concedendogli i domiciliari. Il gip afferma che l’autista potrebbe essere stato indotto a non prestare soccorso per il “turbamento” provocato dall’incidente ma censura comunque il fatto che si sia allontanato «senza prestare aiuto alla donna travolta e senza curarsi delle altre persone coinvolte nel sinistro». Monteleone si è avvalso della facoltà di non rispondere.