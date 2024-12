Vincenzo Luberto pronto a tornare a Catanzaro: sarà procuratore aggiunto della Dda

magistratura

ROMA Il magistrato cosentino Vincenzo Luberto pronto a tornare a Catanzaro come procuratore aggiunto della Dda, casella rimasta vacante dopo la nomina di Vincenzo Capomolla a capo della procura di Cosenza. Così ha deciso la quinta commissione del Consiglio Superiore della Magistratura: il Plenum ratificherà la proposta di delibera tra gennaio e febbraio 2025. Per Luberto la collocazione a Catanzaro coincide anche con un altro ritorno: opererà infatti con il neo procuratore Salvatore Curcio, con il quale ha lavorato in passato.

