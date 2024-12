il post

CATANZARO. Un sorriso e un augurio a tutti i calabresi. Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto indossa un maglione rosso in pieno clima natalizio e su Facebook pubblica una foto con alle spalle l’albero di Natale. «Sì, lo so. La punta dell’albero è storta: esattamente come lo sono un po’ io. Ma non fa niente… Le cose poi si raddrizzano. Tanti cari auguri a tutti di cuore».