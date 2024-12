Detenzione e spaccio di droga, controlli e denunce nel Crotonese

l’attività

CROTONE Nella giornata del 23 dicembre, nell’ambito di mirati servizi volti alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, predisposti dal Questore della provincia di Crotone Renato Panvino, personale dipendente dell’ufficio U.P.G. e S.P.- Squadra Volanti, ha denunciato in stato di libertà un uomo romano G.F. gravato da numerosi precedenti/pregiudizi di Polizia, trovato in possesso di circa 33 grammi di hashish suddivisi in dosi, già pronta per la vendita in centro città.

Gli agenti, nell’ispezionare i luoghi di interesse investigativo presso il domicilio del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, venivano attratti dal forte odore emanato dalla sostanza stupefacente ben occultata all’interno dell’abitazione.

Pertanto, hanno proceduto ad effettuare una minuziosa perquisizione personale e domiciliare che ha dato esito positivo, in quanto hanno rinvenuto sette dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, avvolte in un involucro di cellophane trasparente e conservate all’interno di un barattolo in metallo posto sul tavolo della camera da pranzo.

Per quanto sopra l’uomo è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I controlli

Inoltre, nel corso dell’attività finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacente gli agenti hanno proceduto a segnalare al Prefetto della Provincia 4 soggetti crotonesi trovati in possesso di modica quantità di droga, per uso personale.

Nel corso del servizio di controllo del territorio nell’ultima settimana sono state controllate 1420 persone e 790 autoveicoli, elevate 17 contravvenzioni per violazione al codice della strada, ed inoltre sono state controllate 50 di persone sottoposte alla limitazione della libertà personale.

La Questura di Crotone, inoltre, prosegue la propria attività di contrasto all’immigrazione irregolare e all’illecita permanenza sul territorio Nazionale. Difatti, solo nell’ultimo periodo, l’Ufficio Immigrazione della locale Questura ha proceduto ad espellere dal territorio nazionale 10 cittadini extracomunitari irregolari: uno di questi, albanese, è stato accompagnato alla frontiera e rimpatriato; due, invece, sono stati accompagnati presso il C.P.R. in attesa di essere, anch’essi, rimpatriati.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato