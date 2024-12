Crotone, maltratta la madre per anni: allontanamento dalla casa e divieto di avvicinamento per un 50enne

il fatto

CROTONE La Polizia di Stato di Crotone dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico, emessa a carico di un crotonese, indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso in danno della madre convivente. Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito della denuncia sporta dalla donna e dagli approfondimenti investigativi condotti dai poliziotti della Squadra Mobile, all’esito dei quali è emerso che la donna subiva da anni le condotte aggressive e violente del figlio convivente, il quale aveva posto in essere diverse condotte di violenza sia verbale che fisica attraverso vessazioni, umiliazioni e gravi minacce di morte.

La denuncia della vittima

Le puntuali dichiarazioni della persona offesa, riscontrate anche da alcuni elementi obiettivi e da altre testimonianze di soggetti informati sui fatti inducevano l’Autorità Giudiziaria a richiedere una misura cautelare, concessa dal gip del Tribunale di Crotone che è stata immediatamente notificata all’indagato, il quale è stato allontanato dalla casa familiare e non potrà avvicinarsi alla madre ed ai luoghi da questa frequentati. La Polizia di Stato di Crotone ha manifestato massimo impegno per le violenze familiari rientranti nel novero del c.d. “Codice Rosso” ed il Questore Panvino ha ulteriormente sensibilizzato un squadra di Agenti per la trattazione delle violenze domestiche e di genere con la massima attenzione e scrupolosità in ottica di tutela delle vittime, avviando inoltre dei percorsi di recupero con personale specializzato per gli autori delle violenze.

