Catanzaro nel dolore per l’ultimo saluto a Riccardo Fabiano – FOTO

il dramma

Una lunga giornata di dolore per la Calabria. Dopo i funerali di questa mattina a San Pietro a Maida delle giovanissime Anna e Maria, oggi pomeriggio Catanzaro ha dato l’ultimo saluto a Riccardo Fabiano, il 15enne morto del terribile e drammatico incidente stradale avvenuto a Santo Stefano nel quartiere Piterà di Catanzaro.

Una folla commossa, nel silenzio rotto solo dal dolore e dal pianto, ha abbracciato il feretro del giovane e la famiglia. Alle celebrazioni nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro hanno preso parte, oltre a tantissimi giovani, anche istituzioni civili, quelle religiose e militari: il primo cittadino Nicola Fiorita. E poi il procuratore di Catanzaro e quello futuro, Vincenzo Capomolla e Salvatore Curcio, ma anche l’ex capo della Dda, Nicola Gratteri, arrivato da Napoli per stare vicino alla mamma del giovane Riccardo, la pm Debora Rizza.

La cerimonia si è così conclusa con un lunghissimo e sentito applauso che ha accompagnato l’uscita della bara, con il volo in cielo dei palloncini. Spazio anche ad uno striscione degli ultrà del Catanzaro. Anche loro, come tutta la città capoluogo, hanno reso onore al giovanissimo Riccardo.