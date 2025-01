Da Achille Lauro a J-Ax, la Calabria festeggia l’arrivo del nuovo anno – FOTO

la festa

Achille Lauro a Cosenza, il giovane rapper El Matador a Catanzaro e il grande parterre di artisti al Capodanno della Rai a Reggio. La Calabria festeggia in grande l’arrivo del nuovo anno, con migliaia di calabresi scesi nelle principali piazze dei capoluoghi per salutare l’anno vecchio e dare il benvenuto al 2025. In piazza prefettura a Catanzaro è stato il rapper El Matador a inaugurare il nuovo anno con uno spettacolo rivolto principalmente ai giovanissimi, ma con la partecipazione di tanti altri artisti che sono riusciti ad animare il capoluogo catanzarese.







A Cosenza la musica di Achille Lauro ha accompagnato la città bruzia al countdown per il 2025, con pubblico in visibilio per l’artista celebre anche per le sue esibizioni a Sanremo. A Corigliano Rossano sono stati Rocco Hunt e J-Ax ad esibirsi in una piazza Bernardino Le Fosse in festa. Infine, l’evento più atteso a Reggio, dove in diretta tv, si è svolto il Capodanno della Rai, con un ricco parterre di ospiti, dai capolavori commoventi di Diodato e Arisa alla musica dei Los Locos e dei Ricchi e Poveri che hanno trasformato la città dello Stretto in una vera e propria discoteca a cielo aperto.





