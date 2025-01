‘Ndrangheta, resta in carcere il boss Pantaleone Mancuso “Scarpuni”

la decisione

VIBO VALENTIA Resta in carcere Pantaleone Mancuso “Scarpuni”, il boss della ‘ndrangheta di Limbadi e Nicotera Marina, arrestato nel corso del blitz della Dda di Catanzaro “Porto Salvo” dello scorso aprile. La Cassazione ha rigettato il ricorso per l’annullamento della misura del Riesame di Catanzaro che aveva già confermato quella del gip del Tribunale di Vibo. Il boss 63enne è accusato di essere il mandante dell’omicidio di Davide Fortuna, ucciso in spiaggia a Vibo Marina il pomeriggio del 6 luglio 2012 davanti alla propria famiglia, nell’ambito della guerra di mafia tra il clan dei Piscopisani e quello dei Patania di Stefanaconi, sostenuto proprio dal boss Mancuso. “Scarpuni” Mancuso sta già scontando altre condanne all’ergastolo per l’omicidio di Francesco Scrugli e i ferimenti di Raffaele Moscato e Rosario Battaglia, avvenuti nel marzo del 2012 a Vibo Marina.