Catanzaro, Volpe ceduto in prestito all’Audace Cerignola

calcio serie b

CATANZARO Prime manovre di mercato in casa Catanzaro. La società giallorossa ha comunicato di aver ceduto alla Società Sportiva Audace Cerignola le prestazioni sportive dell’attaccante Giovanni Volpe con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto. Per l’attaccante 22enne soltanto due presenze quest’anno in campionato. Prima di vestire la maglia del Catanzaro, Volpe aveva giocato con il Potenza per cinque stagioni.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato